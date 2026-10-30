После ареста Кришкевича следствие взялось за сотрудников омской газовой компании

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Сегодня, 30 октября, в Центральном районном суде Омска рассмотрели ходатайства следствия об аресте Олега Богомолова и Натальи Убейкиной. Решение по ним принимала дежурный судья Марина Лаась, сообщают «Коммерческие вести».

Первый фигурант занимает должность управляющего всеми заправочными станциями ООО «Омская областная газовая компания» (ООГК). Вторая работает логистом, отвечая за направление и перераспределение товарных потоков. Кроме того, она приходится женой начальнику газонаполнительного пункта ООГК на улице Мира, 177/1.

Как уточнил представитель объединенных судов Омской области, суд ограничил Убейкину в определенных действиях. Ходатайство об избрании меры пресечения Богомолову было отозвано по инициативе следствия.