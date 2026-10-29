Экс-главу крупной омской газовой компании закрыли в СИЗО

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Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Дениса Кришкевича, бывшего владельца ООО «Омская областная газовая компания». Мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО установлена до 3 февраля 2027 года.

Предпринимателю вменяют особо крупное мошенничество и аналогичное преступление, сопряженное с преднамеренным неисполнением бизнес-обязательств, повлекшее ущерб на сумму свыше 18 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на суд.

Отметим, что организация долгое время снабжала сжиженным топливом жителей нескольких районов и самого Омска, однако в последний год потребители регулярно жаловались на перебои. Процедура банкротства компании стартовала в августе прошлого года по иску налоговой службы из-за налоговых долгов, а весной текущего года суд официально признал предприятие банкротом.

Сам директор и учредитель компании имеет статус банкрота уже более года, а прошлым летом в его офисах и по месту жительства прошли оперативные обыски.