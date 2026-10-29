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·Общество·Олег Кипорук

У главы омского следкома появился заместитель-«земляк»

Полковник юстиции занял пост первого заместителя.
Александр Госсен

В омском ведомстве Следственного комитета произошли кадровые изменения. Новым первым заместителем руководителя силового ведомства назначен полковник юстиции Александр Госсен..

Новый управленец сменил на этой должности полковника Евгения Осадчука, работавшего здесь с января 2025 года. Изменения отражены на сайте омского следкома.

Ранее Александр Госсен руководил вторым отделом по расследованию особо важных дел в аналогичном управлении по Алтайскому краю. Напомним, что во главе регионального ведомства находится Виталий Батищев, который возглавил его в октябре 2024 года после переезда из Республики Алтай.

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·Общество·Олег Кипорук

У главы омского следкома появился заместитель-«земляк»

Полковник юстиции занял пост первого заместителя.
Александр Госсен

В омском ведомстве Следственного комитета произошли кадровые изменения. Новым первым заместителем руководителя силового ведомства назначен полковник юстиции Александр Госсен..

Новый управленец сменил на этой должности полковника Евгения Осадчука, работавшего здесь с января 2025 года. Изменения отражены на сайте омского следкома.

Ранее Александр Госсен руководил вторым отделом по расследованию особо важных дел в аналогичном управлении по Алтайскому краю. Напомним, что во главе регионального ведомства находится Виталий Батищев, который возглавил его в октябре 2024 года после переезда из Республики Алтай.

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Рубрика - Общество