Бюджет Омской области впервые перевалит за две сотни миллиардов

Фото: Управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В Омской области впервые в истории региональный бюджет перевалит за 200 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале по итогам заседания областного правительства, где рассмотрели проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Доходы в первоначальном проекте – 200,9 млрд рублей, это на 8,1 % больше уровня. Из них 132,6 млрд рублей приходится на налоговые и неналоговые поступления, еще 68,3 млрд – на безвозмездные. Расходы заложены в сумме 203,7 млрд рублей, что на 6,3 % больше, чем в этом году.

Деньги пойдут на зарплату бюджетников, меры соцподдержки, дорожную деятельность, образование, здравоохранение, культуру, спорт, лекарственное обеспечение и софинансирование нацпроектов. Хоценко отметил, что приоритетами остаются выполнение социальных обязательств, достижение национальных целей и устойчивость финансово-бюджетной системы региона.

Проект бюджета одобрен региональным правительством и будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Омской области. Как уточнили в пресс-службе губернатора, 30 октября его планируется внести в Заксобрание, а на следующей неделе парламент рассмотрит документ в первом чтении.

На том же заседании утвердили проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы фонда в 2027 году составят более 51,9 млрд рублей, в 2028 году – 55,2 млрд рублей, в 2029 году – 58,5 млрд рублей.