Бывший глава омского СК стал замом губернатора по безопасности

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Виталий Хоценко назначил Олега Винникова новым заместителем председателя правительства Омской области. Новый зампред возглавит направление, связанное с безопасностью, защитой от чрезвычайных ситуаций и взаимодействием с силовыми ведомствами.

В блок полномочий Олега Винникова вошла координация работы с правоохранительными структурами, МЧС и экстренными службами. Кроме того, зампред правительства будет отвечать за организацию противопожарных и противопаводковых мероприятий на территории всей Омской области.

– Олег Евгеньевич – человек в этой сфере не чужой и обладает богатым опытом. Желаю ему успехов на новом фронте работы, – прокомментировал кадровое назначение глава региона Виталий Хоценко.

Напомним, что с осени 2019 по июль 2024 года Олег Винников возглавлял Следственное управление Следственного комитета России по Омской области, а в сентябре этого года Винников был переназначен на должность полномочного представителя губернатора Омской области в муниципальных образованиях. В его зону ответственности входили Усть-Ишимский, Тевризский, Тарский, Знаменский, Большеуковский и Седельниковский районы.

Отметим, что бывший заместитель председателя правительства Алексей Ромахин, курировавший вопросы безопасности в Омской области, ушел в отставку 1 октября. Ранее «Омск-информ» выяснил, что он продолжит карьеру в Москве.