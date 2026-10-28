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·Политика·Мария Филимонова

В Омске лишили самостоятельности крупную структуру Минтруда

Омское бюро медико-социальной экспертизы РФ перестало существовать как отдельное юрлицо.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области

В Омской области ликвидировали Главное бюро медико-социальной экспертизы как самостоятельное юридическое лицо. Организацию присоединили к структуре Минтруда РФ – ФКУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы».

В результате реорганизации региональное ведомство перестало существовать в статусе отдельной организации. Под процедуру присоединения также попали районные филиалы казенного учреждения в Таре (бюро № 1), Большеречье (бюро № 2), Исилькуле (бюро № 3) и Называевске (бюро № 22).

Ранее сообщалось, что масштабная реорганизация затронет подразделения медико-социальной экспертизы во всех субъектах России, которые также войдут в состав единого федерального бюро.

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·Политика·Мария Филимонова

В Омске лишили самостоятельности крупную структуру Минтруда

Омское бюро медико-социальной экспертизы РФ перестало существовать как отдельное юрлицо.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области

В Омской области ликвидировали Главное бюро медико-социальной экспертизы как самостоятельное юридическое лицо. Организацию присоединили к структуре Минтруда РФ – ФКУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы».

В результате реорганизации региональное ведомство перестало существовать в статусе отдельной организации. Под процедуру присоединения также попали районные филиалы казенного учреждения в Таре (бюро № 1), Большеречье (бюро № 2), Исилькуле (бюро № 3) и Называевске (бюро № 22).

Ранее сообщалось, что масштабная реорганизация затронет подразделения медико-социальной экспертизы во всех субъектах России, которые также войдут в состав единого федерального бюро.

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Рубрика - Политика