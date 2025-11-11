Хоценко сообщил о модернизации более половины центров занятости региона

В Омской области модернизированы 18 из 33 филиалов Кадрового центра «Работа России». Работы по созданию единого пространства услуг занятости подходят к завершению – все объекты планируется обновить в этом году.

Министерство труда и социального развития Омской области

В рамках национального проекта «Кадры» и федерального проекта по трансформации системы занятости в Омской области проводится масштабная комплексная модернизация службы занятости. Цель обновления – создать единое пространство предоставления мер государственной поддержки, внедрить современные технологии работы и выстроить клиентские маршруты, обеспечивающие качественный сервис независимо от места проживания граждан.

На реализацию программы в регионе были запланированы работы в 33 филиалах Кадрового центра Омской области: 28 объектов расположены в муниципальных районах и 5 – в Омске. На сегодняшний день полностью завершено обновление 18 филиалов, что превышает половину от общего числа запланированных объектов. Кроме того, отмечается высокая степень готовности Молодежного кадрового центра на проспекте Карла Маркса, 38.

Министерство труда и социального развития Омской области

Ремонтные и организационные мероприятия включали обновление интерьеров и инженерных систем, внедрение цифровых решений для приема и сопровождения клиентов, а также организацию зон для консультаций и обучения. В результате создана инфраструктура, позволяющая предоставлять услуги в едином стандарте: от первичного сопровождения соискателей и работодателей до реализации дополнительных профессиональных программ и сервисов по содействию занятости.

Планируется, что все филиалы Кадрового центра Омской области будут обновлены в течение текущего года. Завершение работ должно обеспечить равный доступ граждан к современным услугам занятости, ускорить процессы подбора персонала для работодателей и повысить эффективность реализации программ профессионального обучения и переобучения.

Модернизация сети центров «Работа России» направлена на повышение качества государственных услуг в сфере труда и занятости, развитие цифровых сервисов и создание комфортной среды для взаимодействия граждан с органами службы занятости. По мнению руководства региона, такие изменения имеют стратегическое значение для устойчивого развития рынка труда Омской области.