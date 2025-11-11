Хоценко сообщил о модернизации более половины центров занятости региона

В рамках национального проекта «Кадры» и федерального проекта по трансформации системы занятости в Омской области проводится масштабная комплексная модернизация службы занятости. Цель обновления – создать единое пространство предоставления мер государственной поддержки, внедрить современные технологии работы и выстроить клиентские маршруты, обеспечивающие качественный сервис независимо от места проживания граждан.
На реализацию программы в регионе были запланированы работы в 33 филиалах Кадрового центра Омской области: 28 объектов расположены в муниципальных районах и 5 – в Омске. На сегодняшний день полностью завершено обновление 18 филиалов, что превышает половину от общего числа запланированных объектов. Кроме того, отмечается высокая степень готовности Молодежного кадрового центра на проспекте Карла Маркса, 38.
Ремонтные и организационные мероприятия включали обновление интерьеров и инженерных систем, внедрение цифровых решений для приема и сопровождения клиентов, а также организацию зон для консультаций и обучения. В результате создана инфраструктура, позволяющая предоставлять услуги в едином стандарте: от первичного сопровождения соискателей и работодателей до реализации дополнительных профессиональных программ и сервисов по содействию занятости.
Планируется, что все филиалы Кадрового центра Омской области будут обновлены в течение текущего года. Завершение работ должно обеспечить равный доступ граждан к современным услугам занятости, ускорить процессы подбора персонала для работодателей и повысить эффективность реализации программ профессионального обучения и переобучения.
Модернизация сети центров «Работа России» направлена на повышение качества государственных услуг в сфере труда и занятости, развитие цифровых сервисов и создание комфортной среды для взаимодействия граждан с органами службы занятости. По мнению руководства региона, такие изменения имеют стратегическое значение для устойчивого развития рынка труда Омской области.