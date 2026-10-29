В Омской области машинист превратил нелегала в «коллегу»

Фото: Freepik.com

В Омской области Исилькульский городской суд вынес приговор 43-летнему гражданину Казахстана, работавшему машинистом в ОАО «РЖД». Мужчину признали виновным в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Как установил суд, в марте 2023 года железнодорожник вместе с подельниками согласился переправить через границу нелегала, которому официально был запрещен въезд в РФ. За эту услугу злоумышленники получили 100 тысяч рублей.

Железнодорожник передал иностранцу форменную одежду работника поездной бригады и обеспечил допуск в грузовой поезд. Под видом сотрудника РЖД нарушитель и пересек российско-казахстанскую границу.

Свою вину мужчина полностью признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помогал следствию. С учетом этого суд назначил ему 2 года 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.