Семь омичек отделались штрафами за годы работы в подпольных казино

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В Омске семь женщин предстали перед судом за работу администраторами в сети подпольных казино, действовавших в разных районах города. Советский районный суд вынес им обвинительный приговор по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

С 2020 по 2025 год организаторы теневого бизнеса нанимали омичек для обслуживания нелегальных клубов. Женщины следили за работой игровых залов, принимали посетителей и получали процент от незаконных доходов. В суде все администраторы полностью признали вину.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил подсудимым штрафы в размере от 150 до 300 тысяч рублей каждой. Кроме того, государство конфисковало весь заработанный омичками доход от преступной деятельности – более 1,3 млн рублей. Расследование в отношении организаторов подпольной игорной сети продолжается.

Напомним, что за восемь месяцев 2026 года в Омской области заблокировали сразу 18 интернет-сайтов, предлагающих услуги онлайн-казино, покера и других азартных игр.