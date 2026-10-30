В Омске едва не повторился иркутский «чумной» инцидент

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Роспотребнадзор вынес предостережение Омской ЦРБ из-за чрезвычайного происшествия при перевозке биоматериала. В Едином реестре проверок данные об этом инциденте появились 27 октября.

Как выяснилось, событие произошло 8 октября. Курьер районной больницы доставлял в вирусологическую лабораторию образцы крови для проверки на гепатиты B и C. На входе в здание сотрудник случайно уронил емкость, и биоматериал разбрызгался. Разлитая кровь представляла серьезную угрозу, поскольку могла содержать вирусы, относящиеся к II группе патогенности.

Надзорная проверка показала, что передача груза шла с грубейшими нарушениями санитарных правил. Потенциально зараженные анализы транспортировали без обязательного акта передачи и письменного разрешения руководства медучреждения. Кроме того, персоналом был проигнорирован принцип тройной упаковки, гарантирующий безопасность при перевозке за счет трех защитных слоев.

В качестве профилактической меры ведомство ограничилось предостережением, потребовав от руководства ЦРБ навести порядок в транспортировке проб. Если подобные случаи повторятся, больнице грозят жесткие санкции и крупные штрафы. Напомним, гепатиты B и C являются опасными инфекционными заболеваниями, которые способны долгое время протекать без явных симптомов.

Аналогичная небрежность при работе с опасными пробами может привести к гораздо более драматичным последствиям. Так, в Иркутской области в октябре произошел резонансный инцидент с потенциальной утечкой возбудителя легочной чумы. По одной из версий, опубликованных в СМИ, сотрудница местного противочумного института заразилась и скончалась после того, как в учреждении разбилась емкость с опасным патогеном, из-за чего под наблюдение врачей пришлось поместить около 200 человек, а больницу – закрыть на карантин.