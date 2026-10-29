В Омске нашествие крыс у «Пятерочки» обернулось скандалом

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области провело проверку из-за обращений местных жителей. По данным ведомства, поводом стала жалоба на складирование отходов возле супермаркета «Пятерочка» на улице 21-я Амурская, 33/1. Граждане сообщили о критическом антисанитарном состоянии территории: мусор разлетался по детской площадке, а на участке заметили крыс, мышей, мух и тараканов.
– В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области поступило обращение на складирование мусора на территории возле здания, где осуществляется деятельность, антисанитарное состояние прилегающей территории, – сказано в тексте проверки.
В надзорном ведомстве напомнили, что отходы должны храниться на площадках с твердым покрытием в специальных емкостях, исключающих разложение и загнивание. При этом собственники обязаны регулярно дезинфицировать мусоросборники, а также проводить дератизацию и дезинсекцию территории. По итогам разбирательства компании объявили официальное предостережение. Позиция владельцев торговой точки на данный момент не представлена.