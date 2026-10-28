Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

В Омске устроили рейд на «иностранные» магазины

Надзорное ведомство озвучило первые результаты контроля за соблюдением требований к русскоязычному оформлению инфощитов.
вывеска

Специалисты Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги массовых проверок, касающихся соблюдения обновленных норм оформления вывесок и указателей. С 1 марта 2026 года вступили в силу законодательные поправки, обязывающие бизнесменов доносить информацию до потребителей в первую очередь на русском языке.

За время действия новых правил сотрудники ведомства успели провести 242 выездных обследования и выписали 227 предостережений нарушителям. При этом ревизоры уточняют: полного запрета на использование иностранной лексики нет, однако русскоязычный вариант обязан оставаться в приоритете. Иноязычный текст допускается применять лишь в качестве дублирующего, при условии наличия точного перевода.

Единственное исключение сделано для фирменных наименований. Предприниматели вправе не переводить иностранные названия, если они прошли официальную регистрацию как товарные знаки или знаки обслуживания.

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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

В Омске устроили рейд на «иностранные» магазины

Надзорное ведомство озвучило первые результаты контроля за соблюдением требований к русскоязычному оформлению инфощитов.
вывеска

Специалисты Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги массовых проверок, касающихся соблюдения обновленных норм оформления вывесок и указателей. С 1 марта 2026 года вступили в силу законодательные поправки, обязывающие бизнесменов доносить информацию до потребителей в первую очередь на русском языке.

За время действия новых правил сотрудники ведомства успели провести 242 выездных обследования и выписали 227 предостережений нарушителям. При этом ревизоры уточняют: полного запрета на использование иностранной лексики нет, однако русскоязычный вариант обязан оставаться в приоритете. Иноязычный текст допускается применять лишь в качестве дублирующего, при условии наличия точного перевода.

Единственное исключение сделано для фирменных наименований. Предприниматели вправе не переводить иностранные названия, если они прошли официальную регистрацию как товарные знаки или знаки обслуживания.

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Рубрика - Экономика/Бизнес