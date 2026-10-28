В Омске устроили рейд на «иностранные» магазины

Freepik.com

Специалисты Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги массовых проверок, касающихся соблюдения обновленных норм оформления вывесок и указателей. С 1 марта 2026 года вступили в силу законодательные поправки, обязывающие бизнесменов доносить информацию до потребителей в первую очередь на русском языке.

За время действия новых правил сотрудники ведомства успели провести 242 выездных обследования и выписали 227 предостережений нарушителям. При этом ревизоры уточняют: полного запрета на использование иностранной лексики нет, однако русскоязычный вариант обязан оставаться в приоритете. Иноязычный текст допускается применять лишь в качестве дублирующего, при условии наличия точного перевода.

Единственное исключение сделано для фирменных наименований. Предприниматели вправе не переводить иностранные названия, если они прошли официальную регистрацию как товарные знаки или знаки обслуживания.