Еще одна сеть магазинов в Омске начала торговать алкоголем

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В Омской области сеть магазинов Fix Price запустила продажу крепкого алкоголя – первые продажи стартовали еще в середине августа. О получении компанией лицензий для девяти торговых точек в Омске и четырех магазинов в районах региона сообщает РБК Омск со ссылкой на пресс-центр Fix Price.

Как уточнили в компании, спиртное разрешено продавать не во всех магазинах сети. Причина ограничений – требования законодательства, в том числе касающиеся расположения торговых точек вблизи образовательных учреждений. Ассортимент алкоголя во всех магазинах одинаковый: по данным официального сайта компании, покупателям в основном предлагают водку, джин и коньяк.

– Продажа крепкого алкоголя ограничена требованиями закона. Например, если магазин находится рядом с детским учебным заведением, в нем такая продукция продаваться не может, – пояснили в пресс-центре Fix Price.

Эксперимент с продажей крепкого алкоголя компания начала летом 2025 года в нескольких магазинах Москвы. Впоследствии проект стали распространять и на другие регионы России.