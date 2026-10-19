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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

В Омске ликвидировали агропарк, принадлежавший депутату

Новый владелец решил закрыть ООО.
бизнесмен

По данным ЕГРЮЛ, в октябре в Омске ликвидировали ООО «Агропарк «Черемушки». Это было решение учредителя.

Отметим, что компания появилась в 2018 году. Ее учредил депутат Валерий Кокорин. Организация занималась выращиванием овощей.

С компании пытались взыскать 18 млн рублей долгов. Однако в 2022 году оказалось, что у должника отсутствует имущество. В том же году уставным капиталом завладела Анна Седельникова – президент фонда защиты прав граждан «Седельниковский».

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

В Омске ликвидировали агропарк, принадлежавший депутату

Новый владелец решил закрыть ООО.
бизнесмен

По данным ЕГРЮЛ, в октябре в Омске ликвидировали ООО «Агропарк «Черемушки». Это было решение учредителя.

Отметим, что компания появилась в 2018 году. Ее учредил депутат Валерий Кокорин. Организация занималась выращиванием овощей.

С компании пытались взыскать 18 млн рублей долгов. Однако в 2022 году оказалось, что у должника отсутствует имущество. В том же году уставным капиталом завладела Анна Седельникова – президент фонда защиты прав граждан «Седельниковский».

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Рубрика - Экономика/Бизнес