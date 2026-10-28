В Омской области крупный подрядчик попался на договорах из прошлого

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Вчера, 27 октября, комиссия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области решила исключить новосибирское ООО «Рубин» из реестра квалифицированных подрядных организаций.

Как следует из протокола заседания, в марте 2026 года компания подала заявку на включение в реестр подрядчиков, выполняющих капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Омской области. В подтверждение своего опыта ООО «Рубин» представило три договора на капитальный ремонт зданий, заключенные с ООО «СКР», а также акты выполненных работ.

Однако два договора датированы 20 февраля и 7 апреля 2025 года, тогда как, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Рубин» было зарегистрировано только 12 августа 2025 года. Таким образом, на момент заключения этих договоров компании еще не существовало, что указывает на недостоверность представленных сведений.

– На основании подпункта «к» пункта 66 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением № 615, комиссия приняла решение исключить информацию об ООО «Рубин» из реестра квалифицированных подрядных организаций, – говорится в документе.

Отметим, что за исключение компании из реестра проголосовали все шесть членов комиссии, присутствовавших на заседании.