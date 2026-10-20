Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

Омский магазин поймали на продаже подозрительного масла

Владельцу торговой точки вынесли официальное предостережение.
Масло

В Омске специалисты Россельхознадзора выявили продажу сливочного масла без документов о его происхождении и безопасности. Нарушение на улице 5-й Кордной вскрылось в середине октября в ходе планового анализа цифровых баз «Честный знак» и «Меркурий».

Выяснилось, что в одной из местных точек продали пачку масла «Крестьянское сладко-сливочное несоленое 82,5 %». При этом электронные ветеринарные сертификаты на эту партию были аннулированы прямо в день покупки. В итоге молочная продукция фактически попала к покупателю «вслепую».

Предпринимателю, допустившему продажу продуктового неликвида без документов, объявили официальное предостережение.

1770

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

Омский магазин поймали на продаже подозрительного масла

Владельцу торговой точки вынесли официальное предостережение.
Масло

В Омске специалисты Россельхознадзора выявили продажу сливочного масла без документов о его происхождении и безопасности. Нарушение на улице 5-й Кордной вскрылось в середине октября в ходе планового анализа цифровых баз «Честный знак» и «Меркурий».

Выяснилось, что в одной из местных точек продали пачку масла «Крестьянское сладко-сливочное несоленое 82,5 %». При этом электронные ветеринарные сертификаты на эту партию были аннулированы прямо в день покупки. В итоге молочная продукция фактически попала к покупателю «вслепую».

Предпринимателю, допустившему продажу продуктового неликвида без документов, объявили официальное предостережение.

1770
Больше по тегу - #магазин
Рубрика - Общество