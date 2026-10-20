В Омске готовится масштабная приватизация теплосетей

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Администрация Омска планирует существенно пополнить имущественный комплекс АО «Тепловая компания». Городские власти подготовили изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2026–2028 годы.

В уставный капитал предприятия передадут более 120 объектов недвижимого и движимого имущества. В перечень вошли котельная и мазутная на улице 3-й Островской, а также многочисленные теплотрассы и сети горячего водоснабжения по всему городу – в том числе в микрорайоне Береговой, поселках Черемуховское и имени Свердлова, на улицах Лукашевича, 10 лет Октября, Маршала Жукова и других.

Вместе с коммуникациями компании отдадут спецоборудование: дизель-генератор, емкости для мазута, насосы и сеть газопотребления. Передача имущества позволит городу сократить расходы на содержание нерентабельных объектов и увеличить неналоговые доходы бюджета.

Ранее сообщалось, что омская мэрия собирается отдать на приватизацию склады на улице Маршала Жукова в районе улицы Съездовской.