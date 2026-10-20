Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омская мэрия решила избавиться от складов на Жукова

Их отдадут в частную собственность.
склад

Омская мэрия собирается отдать на приватизацию склады на улице Маршала Жукова в районе улицы Съездовской. Сегодня этот проект чиновников одобрил комитет по муниципальной собственности Омского горсовета.

По словам заместителя директора департамента имущественных отношений Юлии Мамаевой, склады внесут в проект приватизации на 2026–2028 годы. Причина такого решения не сообщается.

Ранее сообщалось, что мэрия опубликовала распоряжение о приватизации имущественного комплекса на пересечении улиц 6-й Ленинградской и 6-й Станционной. Начальная стоимость объекта составляет 18,8 млн рублей.

Читайте также

·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омская мэрия решила избавиться от складов на Жукова

Их отдадут в частную собственность.
склад

Омская мэрия собирается отдать на приватизацию склады на улице Маршала Жукова в районе улицы Съездовской. Сегодня этот проект чиновников одобрил комитет по муниципальной собственности Омского горсовета.

По словам заместителя директора департамента имущественных отношений Юлии Мамаевой, склады внесут в проект приватизации на 2026–2028 годы. Причина такого решения не сообщается.

Ранее сообщалось, что мэрия опубликовала распоряжение о приватизации имущественного комплекса на пересечении улиц 6-й Ленинградской и 6-й Станционной. Начальная стоимость объекта составляет 18,8 млн рублей.

Больше по тегу - #склад
Рубрика - Экономика/Бизнес