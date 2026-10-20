Омская мэрия решила избавиться от складов на Жукова

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Омская мэрия собирается отдать на приватизацию склады на улице Маршала Жукова в районе улицы Съездовской. Сегодня этот проект чиновников одобрил комитет по муниципальной собственности Омского горсовета.

По словам заместителя директора департамента имущественных отношений Юлии Мамаевой, склады внесут в проект приватизации на 2026–2028 годы. Причина такого решения не сообщается.

Ранее сообщалось, что мэрия опубликовала распоряжение о приватизации имущественного комплекса на пересечении улиц 6-й Ленинградской и 6-й Станционной. Начальная стоимость объекта составляет 18,8 млн рублей.