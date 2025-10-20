Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

«Сберлогистика» заедет в огромный склад на окраине Омска

Площадь склада – более 100 тыс. кв. м.

На территории логистического парка «Звездный» на Левом берегу, за поселком Солнечным, достроили огромный склад. Как сообщили в правительстве Омской области, трехэтажное здание площадью 123,1 тыс. кв. м построила оренбургская компания «Логопарк «Звездный».

Комплекс оснащен самыми современными системами хранения и обработки грузов, что обеспечит значительную оптимизацию процессов поставки товаров населению Омской области, сообщили в правительстве. В помещениях комплекса разместится федеральная компания «Сберлогистика», представленная в 82 городах России.

·Экономика/Бизнес

«Сберлогистика» заедет в огромный склад на окраине Омска

Площадь склада – более 100 тыс. кв. м.
мэрия

На территории логистического парка «Звездный» на Левом берегу, за поселком Солнечным, достроили огромный склад. Как сообщили в правительстве Омской области, трехэтажное здание площадью 123,1 тыс. кв. м построила оренбургская компания «Логопарк «Звездный».

Комплекс оснащен самыми современными системами хранения и обработки грузов, что обеспечит значительную оптимизацию процессов поставки товаров населению Омской области, сообщили в правительстве. В помещениях комплекса разместится федеральная компания «Сберлогистика», представленная в 82 городах России.