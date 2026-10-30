Экс-глава крупной омской газовой компании стал фигурантом еще одного дела

Omskinform.ru

Бывший руководитель «Омской областной газовой компании» Денис Кришкевич стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Причем новое преступление он совершил, уже находясь под подпиской о невыезде.

Как установило следствие, еще в августе 2025 года Кришкевич стал фигурантом дела о мошенничестве в отношении контрагента. Несмотря на это, когда в апреле 2026 года возглавляемая им компания была признана банкротом, предприятие все равно сохраняло обязательства по снабжению жителей топливом.

Из-за острого дефицита средств правительство Омской области совместно с «Газпромнефть Региональные продажи» организовали централизованные поставки сжиженного газа специально для нужд населения. Однако в августе и сентябре 2026 года обвиняемый организовал хищение более 50 тонн этого социального топлива, которое было незаконно реализовано через АЗС.

Поскольку новое преступление было совершено в период действия меры пресечения в виде подписки о невыезде, суд согласился с позицией прокуратуры и ужесточил санкцию, поместив экс-директора в СИЗО.

Кроме того, сотрудники полиции задержали подельников фигуранта – конкурсного управляющего и сотрудников его компании.

На момент преступления Кришкевич уже был обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, повлекшим ущерб на сумму свыше 18 млн рублей.

Отметим, что «Омская областная газовая компания» долгое время снабжала сжиженным топливом жителей нескольких районов и самого Омска, однако в последний год потребители регулярно жаловались на перебои.

Сам директор и учредитель компании имеет статус банкрота уже более года, а летом 2024 года в его офисах и по месту жительства прошли оперативные обыски.