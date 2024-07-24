Силовики подозревают, что глава предприятия с сообщниками предоставляли налоговые декларации с ложными данными.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении директора Омской областной газовой компании и других лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей и сотрудников УФНС и УМВД России по Омской области.

По версии следствия, директор ООО «Омская областная газовая компания», действуя совместно с другими лицами, создал фиктивный документооборот с двумя подконтрольными ему организациями, оформляя договоры на поставку и реализацию сжиженного газа. Занизив налоговую базу по НДС и налогу на прибыль, топ-менеджер с сообщниками представили в налоговый орган налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Тем самым он уклонился от уплаты налогов за 2019–2020 годы в крупном размере на 23,9 миллиона рублей. В офисах организаций и в доме подозреваемых прошли обыски. Поводятся следственные действия.

В качестве главного подозреваемого выступает Денис Кришкевич. Он был на тот момент гендиректором компании. Сейчас по документам оранизацию возглавляет Юрий Борисовский.