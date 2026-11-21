omskinform.ru

В Омском областном суде рассматривают уголовное дело 40-летнего Эдуарда Оганяна, которого следствие называет «смотрящим» за регионом. Авторитета, известного в криминальных кругах как Эду, обвиняют по нескольким статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ), вымогательство (163 УК РФ) и главное – занятие высшего положения в преступной иерархии (210 УК РФ).

По версии обвинения, криминальный пост Оганян занял в конце 2024 года, сообщают «Вести Омск». Стал преемником Николая Чернецова. Того осудили по той же статье в апреле 2024 года – приговор стал первым в регионе по этой статье. В деле Чернецова также фигурировали вымогательство и похищение человека. Авторитету дали 11 лет строгого режима.

Что касается Оганяна, то, по некоторым данным, «смотрящим по региону» он стал в Москве, получив «добро» от местных авторитетов. Ранее он уже был судим, но отбывал небольшие сроки. Сейчас ему грозит гораздо более длительная «отсидка».