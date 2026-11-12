Следственный комитет взялся за дело о вчерашней атаке дронов на Омск

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Следственный комитет России приступил к расследованию обстоятельств атаки украинских беспилотников на Омск, произошедшей 11 ноября. Как сообщили в Информационном центре СК, внимание ведомства привлекли не только события в нашем городе, но и удары дронов по ряду других регионов страны.

– Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Запорожской, Омской и Белгородской областей, – рассказали в Информационном центре СК.

По сведениям администрации Запорожской области, жертвой атаки беспилотников на Запорожской АЭС стал один сотрудник. В Белгородской области от действий БПЛА погиб человек, чей автомобиль был поражен дроном, еще трое гражданских получили травмы. В Омске, по данным губернатора Виталия Хоценко, пострадал один горожанин, однако его состояние оценивается как удовлетворительное и жизни ничто не угрожает.

Режим беспилотной опасности в Омске действовал вчера на протяжении восьми часов – с 15:36 до 23:45. Жители разных районов города слышали громкие хлопки и сигналы сирен, в аэропорту вводился план «Ковер», из-за чего были задержаны рейсы. Кроме того, на фоне атаки дронов пришлось отменить несколько массовых мероприятий.