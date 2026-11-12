Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Вторую участницу поножовщины с подростками в омском Большеречье задержали

Студентку, снимавшую на камеру нападение с ножом на девочку, задержали.
нож

Вторую участницу нападения на несовершеннолетнюю в Большеречье Омской области задержали. Сведения об этом опубликовала в своем телеграм-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

– По моей информации, вторую участницу жестокого нападения на девочку в поселке Большеречье также задержали. Ждем официальный комментарий, – сообщила Мизулина.

Напомним, инцидент произошел 9 ноября: 19-летняя жительница поселка ударила ножом несовершеннолетнюю, а ее подруга фиксировала происходящее на камеру. Обе девушки, нападавшая и жертва, обучались в одном техникуме и испытывали друг к другу неприязнь. Пострадавшую доставили в больницу, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

После ЧП было возбуждено уголовное дело, а первую подозреваемую заключили под стражу на два месяца.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Вторую участницу поножовщины с подростками в омском Большеречье задержали

Студентку, снимавшую на камеру нападение с ножом на девочку, задержали.
нож

Вторую участницу нападения на несовершеннолетнюю в Большеречье Омской области задержали. Сведения об этом опубликовала в своем телеграм-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

– По моей информации, вторую участницу жестокого нападения на девочку в поселке Большеречье также задержали. Ждем официальный комментарий, – сообщила Мизулина.

Напомним, инцидент произошел 9 ноября: 19-летняя жительница поселка ударила ножом несовершеннолетнюю, а ее подруга фиксировала происходящее на камеру. Обе девушки, нападавшая и жертва, обучались в одном техникуме и испытывали друг к другу неприязнь. Пострадавшую доставили в больницу, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

После ЧП было возбуждено уголовное дело, а первую подозреваемую заключили под стражу на два месяца.

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Рубрика - Происшествия