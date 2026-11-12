Омич прятал мефедрон под мусор и в пакете из фастфуда

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В Советский районный суд Омска передано уголовное дело 21-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и легализации денежных средств. О завершении расследования и направлении материалов в суд сообщили в полиции.

Молодого человека задержали в апреле этого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области, которым помогали инспекторы Госавтоинспекции. При личном досмотре у него нашли свертки с мефедроном, замаскированные под мусор. Еще одну крупную партию веществ он спрятал в тайнике в Кировском округе, упаковав ее в пакет ресторана быстрого питания. В квартире омича хранился эфедрон в контейнере для продуктов. Суммарный вес изъятого составил около 300 граммов, а в ходе следствия фигурант добровольно сдал еще примерно 30 граммов синтетических наркотиков.

По версии следствия, с кураторами молодой человек общался через анонимный кроссплатформенный мессенджер, а фотографии с координатами тайников делал в отдельном приложении для отчетов. Деньги за свою деятельность он получал в криптовалюте, которую затем переводил на банковскую карту через обменники.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и 174.1 УК РФ. Обвинение утвердил прокурор, теперь материалы рассмотрит суд. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере закон предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.