ФСБ задержала в Омске украинского диверсанта

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Федеральная служба безопасности России пресекла диверсионно-террористическую деятельность четырех агентов украинских спецслужб. Задержания прошли в Республике Адыгея, Донецкой Народной Республике и Омской области.

По данным ведомства, среди задержанных в Майкопе, Донецке и Омске – трое граждан России и один иностранец. По заданию украинских кураторов они собирали информацию о российских военнослужащих – участниках специальной военной операции, а также о предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Собранные сведения, по версии следствия, предназначались для последующей подготовки диверсионно-террористических актов. Кроме того, задержанные распространяли в интернете материалы с призывами к совершению преступлений террористической направленности. Связь с кураторами поддерживалась через мессенджер Telegram, а за сотрудничество с украинскими спецслужбами им обещали крупное денежное вознаграждение и вывод на территорию Евросоюза. У задержанного в Донецке изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручную гранату.

Территориальные органы безопасности возбудили в отношении задержанных уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и диверсии, оказании помощи противнику, государственной измене, незаконном хранении взрывчатых веществ и публичных призывах к террористической деятельности. Все фигуранты заключены под стражу. Санкции указанных статей УК РФ предусматривают длительные сроки лишения свободы – вплоть до пожизненного.

В ФСБ также предупредили, что украинские спецслужбы не снижают активности в поиске через интернет, соцсети и мессенджеры Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий. В ведомстве отметили, что обещания убежища в европейских странах и крупных выплат на деле не выполняются.