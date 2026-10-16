Омич получил 12 лет за поджог служебной машины МВД

Мужчину обманом втянули в схему представители украинских спецслужб.

omskinform.ru

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор по делу о поджоге служебного автомобиля сотрудников полиции. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Как установило следствие, в ноябре 2025 года представители украинских спецслужб и террористических организаций через мессенджер убедили жителя Омска оформить кредит на 800 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный счет».

Вскоре с мужчиной связался злоумышленник, представившийся сотрудником спецслужб. Он заявил, что перечисленные средства поступили на счет террористической организации. Чтобы избежать уголовного преследования, омичу предложили принять участие в спецоперации. По замыслу организаторов, он должен был наказать отдельных сотрудников полиции, причастных к коррупционным преступлениям.

Мужчина согласился выполнить поручение и с помощью зажигательной смеси поджег служебный автомобиль регионального УМВД. После этого его задержали сотрудники УФСБ России по Омской области.

В итоге суд признал омича виновным в совершении террористического акта по ч. 2 ст. 205 УК РФ и назначил ему 12 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее в аэропорту Омска задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске. Его подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.