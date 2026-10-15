В Омском аэропорту поймали педофила

Мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

omskinform.ru

В аэропорту Омска поймали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске. На подозрительного 20-летнего мужчину обратили внимание сотрудники пункта воздушного пограничного контроля. Они сообщили сотрудникам ФСБ и транспортной полиции, которые и провели задержание.

Как сообщает «МВД МЕДИА», гражданин одной из стран Средней Азии имел патент на работу в России в строительной сфере. Однако его разыскивали правоохранительные органы Узбекистана. Мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

После задержания иностранца доставили в изолятор временного содержания и заключили под стражу. Его собираются выдать (экстрадировать) правоохранительным органам Узбекистана.