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Сегодня, 26 ноября, в Омском аэропорту снова задерживаются вылеты. На несколько часов отстают от расписания рейсы в столицу.

Авиакомпания «Победа» перенесла рейс в Москву с 7:05 на 10:30. А «Аэрофлот» сместил рейс в Москву в расписании с 8:05 на 10:05.

Кроме того, самолет «Северного ветра» в Санкт-Петербург вылетел не в 6:15, а в 6:35.