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В нижней палате парламента время от времени звучат идеи пересмотреть длительность зимних праздников, однако менять привычный график выходных в ближайшее время не планируют. Об этом «Ленте.ру» заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, инициативы исходят от представителей разных партий – чаще всего парламентарии предлагают урезать зимний отдых, чтобы за счет этих дней продлить майские праздники.

– Периодически такие обсуждения есть от коллег из разных фракций. Так, предлагают расширить период майского отдыха. Но, на мой взгляд, уже хорошая устоявшаяся ситуация, когда есть длительные новогодние праздники, – пояснила депутат.

Напомним, что предстоящие зимние каникулы продлятся 11 дней: отдыхать жители страны будут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.