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Семьи, у которых оплата жилья и коммунальных услуг забирает значительную часть бюджета, вправе рассчитывать на денежную помощь от государства. Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

При назначении выплаты учитывают состав семьи, нормативную площадь жилья, региональный стандарт стоимости ЖКУ и предельно допустимую долю таких расходов в общем доходе. Если нормативные траты на коммуналку превышают установленный в регионе порог, семья может претендовать на субсидию.

– Для предварительной оценки сложите учитываемые доходы семьи за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления, и разделите сумму на шесть. Затем найдите действующий в своем регионе стандарт стоимости ЖКУ для вашей категории жилья и численности семьи. Если стандарт указан на одного человека, умножьте его на число членов семьи. Полученную нормативную сумму расходов всей семьи сопоставьте с региональным процентом от среднемесячного совокупного дохода, – пояснил Говырин.

По словам парламентария, общероссийский предел расходов на ЖКУ составляет 22 % от дохода, однако субъекты вправе снижать эту планку. Например, в Москве при доходе от 800 до 2000 рублей на человека порог установлен на уровне 3 %, от 2000 до 2500 рублей – 6 %, а свыше 2500 рублей – 10 %. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, допустимую долю дополнительно сокращают с учетом понижающего коэффициента.

Субсидию оформляют сразу на полгода, а по истечении этого срока ее продлевают на основе актуальных данных о доходах и расходах семьи.