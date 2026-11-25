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В минувший понедельник, 23 ноября, в Омске зарегистрировали новую управляющую компанию – ООО УК «Арбат». Ее юридический адрес находится в городке Нефтяников, на улице 20 Партсъезда.

Согласно открытым данным, учредителями организации стали Наталья Притужалова и Геннадий Мелешкин. Последний уже имеет опыт работы в сфере ЖКХ и занимал руководящие должности в других управляющих компаниях.

В частности, Мелешкин был директором УК «Евродом» и «Евроцентр». В июле этого года его имя появилось на Доске почета Советского округа Омска. Тогда он работал заместителем директора управляющей компании «Еврокомфорт».

Предположительно, новая УК намерена работать в Советском округе и привлекать к обслуживанию дома, которые сейчас находятся под управлением конкурентов.

Отметим, что всего в Омской области зарегистрировано 757 юридических лиц, занимающихся управлением жилым фондом на договорной основе. Из них 694 организации работают в Омске.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске крупная УК «Сибжилсервис» решила сменить прописку.