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В Региональной энергетической комиссии сделали громкое заявление для «Омск-информа» о предстоящем повышении тарифов на электроэнергию в Омской области. Как сообщили в ведомстве, новые расценки для населения начнут действовать с 1 июля 2027 года. Таким образом, первое полугодие омичи проведут со старыми тарифами, а затем им придется платить за свет больше.

При этом региональные власти намерены установить стоимость электроэнергии на минимальном уровне из диапазона.

– Они устанавливаются в пределах, которые ФАС нам дает. На минимальном уровне, который нам дали, референс там установлен. Пока что это в пределах 14 %, в пределах предельных индексов. Но это еще, понимаете, неточно, потому что это только проект приказа, – сообщили в комиссии.

Как уточнили в ведомстве, утвердить новые тарифы на электроэнергию необходимо до 1 декабря 2026 года. Для остальных коммунальных услуг срок установлен до 20 декабря.

Пока же омичи продолжают платить по действующим расценкам. С 1 октября для жителей городских квартир с газовыми плитами один киловатт-час обходится в 7,08 рубля при потреблении до 3900 кВт·ч в месяц. Если расход превышает этот объем, стоимость составляет 7,55 рубля за кВт·ч, а при потреблении свыше 6000 кВт·ч – 11,10 рубля.

Для жителей сельской местности, а также домов с электроплитами и электроотоплением предусмотрены более низкие ставки. В пределах первого диапазона стоимость составляет 4,95 рубля за кВт·ч, при потреблении от 3901 до 6000 кВт·ч – 5,28 рубля. Если расход превышает 6000 кВт·ч, для некоторых категорий сельских жителей тариф составляет 7,77 рубля, а для городских домов с электроотоплением – 11,10 рубля.

Отметим, что повышение стоимости коммунальных услуг затронет не только Омскую область, но и остальные регионы России. Как подчеркнули в пресс-службе РЭК, изменение тарифов пройдет по всей стране.