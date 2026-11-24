Фото: ГК Титан

Видеоподкаст ГК «Титан» «Смыслы» получил награду ежегодной отраслевой премии «МедиаКульт». Проект победил в номинации «Культурно-просветительский проект года» категории «Продвижение общественных программ».

«Смыслы» запустили в 2026 году для популяризации культурного и исторического наследия регионов присутствия компании. В выпусках представители научного и культурного сообщества обсуждают сохранение исторической памяти, региональной идентичности и местных традиций.

Первый цикл подкаста посвящен Омску – городу, с которым связана история становления ГК «Титан». Авторы рассказывают о людях, событиях и объектах культурного наследия, показывая связь между историческим прошлым и современной жизнью региона.

Заместитель генерального директора ГК «Титан» по корпоративным коммуникациям Лариса Духанина отметила, что проект помогает привлекать внимание широкой аудитории к истории родного края и поддерживать общественный диалог.

– Победа в премии стала профессиональным признанием этой работы и подтверждением значимости культурно-просветительских инициатив в корпоративных коммуникациях, – подчеркнула она.

Развитие видеоподкаста продолжает работу компании по поддержке культурных, образовательных и общественных инициатив в регионах присутствия.