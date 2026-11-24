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Проверка Россельхознадзора на складе «ОМАС» в Омске закончилась неприятной находкой: в трех партиях туркменских томатов общим весом 27 тонн нашли вирус коричневой морщинистости. Диагноз подтвердили в местной лаборатории.

Зараженные овощи, как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, отправят обратно в Туркменистан. В оборот груз с таким «сюрпризом» не пустят.

С начала 2026 года это уже 71-й случай обнаружения вируса коричневой морщинистости в овощах, привезенных в Россию. Всего же опасные болезни в овощах в этом году выявляли 156 раз.

Напомним, что в конце сентября 2026 года на том же складе «ОМАС» в трех партиях томатов общим весом 27 тонн нашли многоядную муху-горбатку, и тогда собственник решил провести фумигацию зараженных овощей.