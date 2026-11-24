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В Кировском округе Омска по результатам аукциона утвердили места, где с 1 по 31 декабря будут работать елочные базары, – всего в микрорайонах округа появится 28 таких точек. Об итогах торгов сообщает издание bk55.ru 24 ноября.

Десять площадок организуют по договорам с окружной администрацией, а большинство остальных разместят рядом с торговыми комплексами. Точки подбирали так, чтобы жителям было удобно добираться до них пешком. Среди основных адресов – бульвар Архитекторов, 7/1 у остановки «Поворотная», улицы 12 Декабря, 64; 70 лет Октября, 14/1, 20 и 9; Бетховена, 18; Ватутина, 7В; Комкова, 2; Мельничная, 126А и Степанца, 2.

С первого дня зимы в округе начнутся еженедельные проверки торговых точек. В рейдах задействуют сотрудников отдела экономики и потребительского рынка администрации округа, департамента городской экономической политики мэрии, городского Управления МВД и Главного управления лесного хозяйства Омской области. Инспекторы будут искать случаи незаконной торговли, следить за порядком на площадках после окончания продаж, а также проверять разрешительные документы и сертификаты на хвойную продукцию.

Администрация округа предупреждает: за торговлю в неутвержденных местной властью местах предусмотрена административная ответственность. По региональному законодательству нарушителю грозит предупреждение или штраф – от 1 000 до 5 000 рублей для граждан, от 5 000 до 10 000 рублей для должностных лиц и от 15 000 до 30 000 рублей для организаций.