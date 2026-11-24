Фото: пресс-служба омского Минкульта

В Саргатском районе Омской области неравнодушные жители вместе с инспектором спасли краснокнижного лебедя, который по какой-то причине не улетел и остался зимовать в маленькой полынье на реке. Об этом сообщает «Вечерний Омск»

В ведомство обратились жители рабочего поселка Саргатское, заметившие птицу на воде. По их словам, лебедь находился в полынье, чьи размеры составляли около 50 на 50 сантиметров. На место выехал инспектор учреждения.

Для спасения птицы привлекли местных жителей, которым была небезразлична судьба пернатого. Поскольку лед оставался тонким, люди воспользовались надувной лодкой из ПВХ и неукоснительно соблюдали меры безопасности. Когда спасатели стали приближаться, лебедь выбрался из полыньи и скрылся в камышах, но общими усилиями его удалось загнать в заросли и поймать.

Пойманную птицу доставили в помещение и накормили зерном. Сейчас лебедь остается под присмотром людей, которые будут заботиться о нем до прихода весны.