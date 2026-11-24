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Более 700 тонн противогололедных реагентов использовали дорожные службы Омска за прошедшие сутки, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и водителей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Обработка улиц продолжается и в текущий день. Помимо нанесения реагентов, на городских магистралях выполняется прометание снега. К работе привлекают и технику малой механизации.

Современные маневренные машины, по словам градоначальника, дают возможность быстро приводить в порядок общественные пространства, тротуары и пешеходные дорожки, а также обрабатывать их противогололедными материалами.