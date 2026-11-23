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Омская Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с призывом соблюдать повышенную осторожность из-за образовавшейся на проезжей части гололедицы. Только за сегодняшнее утро в городе уже зарегистрировали 41 ДТП. В сорока случаях обошлось без травм, однако в одной аварии есть пострадавшие.

Инспекторы рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и отказаться от резких торможений и перестроений. Особую бдительность просят проявлять при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

В ведомстве напомнили, что спешка на обледеневшей трассе может обойтись слишком дорого, и призвали участников движения строго соблюдать правила, чтобы сберечь себя и близких.

Ранее сообщалось, что из-за гололедицы дорожные службы Омска перевели на усиленный режим работы.