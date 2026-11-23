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Правительство Омской области предупредило жителей о сильной гололедице на улицах города. Из-за скользкого покрытия значительно вырос риск аварий и травм, поэтому горожанам рекомендуют беречь себя и внимательнее следить за обстановкой на дорогах.

Водителям советуют строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а пешеходам – быть предельно осторожными при переходе проезжей части. На скользких участках сейчас легко потерять равновесие или попасть в аварию.

По прогнозам синоптиков, всю неделю температура воздуха в Омске будет держаться в пределах от нуля до –2 °С, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. К выходным похолодает сильнее – столбики термометров могут опуститься до –6 °С...–11 °С.