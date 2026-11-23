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Утром в понедельник, 23 ноября, загруженность дорог в Омске достигла 10 баллов. По данным «Яндекс Карт», сложная обстановка затронула оба берега Иртыша – автомобилисты стоят на крупных магистралях и подъездах к ним.

На правом берегу заторы образовались на Красном Пути, улице Заозерной, проспекте Академика Королева и Красноярском тракте. Также плотный поток машин скопился на улицах Герцена, Орджоникидзе, 10 лет Октября, Масленникова, Богдана Хмельницкого и проспекте Карла Маркса.

На Левобережье водители застряли на участках улиц Лукашевича, Степанца и Перелета. Затруднен проезд и по мосту имени 60-летия Победы вместе с подъездными путями к нему, а на некоторых улицах города карта отмечает аварии и ограничения движения.