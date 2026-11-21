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Омское УФАС на два года включило в Реестр недобросовестных поставщиков компанию «СК55». Поводом стало обращение администрации Омского района, которая так и не дождалась ремонта дороги в поселке Ключи.

Контракт с подрядчиком заключили 29 июня, на работы отводилось 60 календарных дней. Однако компания к ремонту так и не приступила и при этом не сообщила заказчику о возможных сложностях. Просрочка составила 53 дня.

Администрация района в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта и направила материалы в антимонопольный орган. Комиссия Омского УФАС установила нарушение условий договора: доказательств уважительных причин неисполнения «СК55» не представила.

В реестр внесены сведения о юридическом лице, генеральном директоре и единственном участнике компании.