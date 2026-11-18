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Сроки капитального ремонта проспекта Сибирского в Омске пока не определены – несмотря на готовую проектную документацию, у города нет средств на проведение самих работ. Соответствующая информация содержится в ответе городской администрации на запрос комитета горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, который есть в распоряжении «Омск-информа».

Как следует из документа, в этом году компания «Автодорпроект» по муниципальному контракту разработала проект обновления участка магистрали от улицы Молодова до улицы Лобова. Однако приступить к строительно-монтажным работам подрядчики в ближайшее время не смогут.

– В 2026 году в соответствии с муниципальным контрактом ООО «Автодорпроект» разработана проектная документация по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по проспекту Сибирскому от улицы Молодова до улицы Лобова». В связи с отсутствием финансирования сроки проведения работ не определены, – говорится в официальном сообщении мэрии.

При этом в целом дорожный сезон в Омске прошел масштабно. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в городе заменили асфальт по всей ширине проезжей части на шести крупных участках: на Красном Пути, улицах Пушкина, Лукашевича и Лермонтова, проспекте 80-летия Победы, а также на развязке Ленинградского моста.

Еще семь дорог в центре города – на улицах Госпитальной, Рабиновича, Гагарина, Декабристов, Масленникова, Куйбышева и Съездовской – комплексно отремонтировали за счет дополнительной субсидии из областного бюджета. До конца этого года подрядчики должны закончить работы еще на двух объектах – улицах Броз Тито и Чкалова.

Кроме того, силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства в этом году провели аварийно-восстановительный ремонт на 539 участках общей площадью 417,2 тысячи квадратных метров, причем на 79 дорогах покрытие обновили сплошным слоем. За качеством всех выполненных работ продолжат следить во время весенних комиссионных объездов.