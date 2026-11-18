Фото: пресс-служба мэрии Омска / max.ru/shelest_sn

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что дорожники закончили все работы на объектах, запланированных к обновлению в этом году. Специальная комиссия уже приняла отремонтированные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» дороги.

Новое покрытие и пешеходная инфраструктура появились на улицах Лукашевича, Красный Путь, Пушкина и Лермонтова. Также обновили участок от развязки Ленинградского моста в направлении одноименного моста, включая саму развязку. На проезжей части заменили асфальтобетон, тротуары вымостили гранитной и бетонной широкоформатной плиткой, установили бордюры, нанесли разметку. Там, где пешеходов особенно много, тротуары расширили. Помимо этого, на улицах поставили новые светофоры, дорожные знаки и остановки с урнами и лавочками.

Работы вели в весенне-летний период на средства областной субсидии – город готовился к XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Масштабное мероприятие прошло 24–25 июля. Часть денег направили из средств, сэкономленных на торгах.

Привели в порядок инфраструктуру и на улицах Госпитальной, Рабиновича, Декабристов, Куйбышева, Съездовской, Фрунзе, Гагарина, Масленникова, Чкалова, Броз Тито, а также вблизи СКК имени Блинова. На большинстве отремонтированных объектов провели озеленение: посеяли газоны, высадили деревья и кустарники. Этим занимались агрономы городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства.