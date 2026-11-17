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В Омске дорожные службы воспользовались аномально бесснежной осенью, чтобы навести порядок на улицах города. По словам мэра Сергея Шелеста, отсутствие сугробов позволяет рабочим окружных ДЭУ действовать на опережение и тщательно очищать отдаленные территории.

– Если в прошлом году в это время уже вывозили снег, то редкие осадки этой осенью и отсутствие снежного покрова позволяют рабочим окружных ДЭУ более тщательно подойти к очистке прибордюрных зон и зайти на более отдаленные территории, – сообщил Шелест.

Сейчас уборка перешла в усиленный режим. Специалисты приводят в порядок проезжую часть, пешеходные зоны, остановки, контейнерные площадки и скверы, а также активно вывозят скопившийся мусор.

Особое внимание уделяется подготовке ливневой канализации к возможным осадкам. Рабочие очищают дождеприемные колодцы и лотки от листвы, грунта и случайного мусора, а в местах просадок поднимают люки и решетки до уровня дорожного полотна, проводя необходимый ремонт.