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С начала 2026 года Отделение СФР по Омской области оплатило листки нетрудоспособности 170 тысячам жителей региона. Общая сумма выплат превысила 6,8 миллиарда рублей.

Как уточнили в Омском отделении Социального фонда России, итоговый размер пособия напрямую зависит от страхового стажа сотрудника и его среднего заработка за два предыдущих года – при расчетах в 2026 году учитываются доходы за 2024 и 2025 годы. Если стаж составляет менее 5 лет, выплачивается 60 % от среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80 %, а свыше 8 лет – все 100 %. В случаях, когда сумма за полный календарный месяц оказывается ниже минимального размера оплаты труда (в 2026 году это 27 093 рубля), пособие рассчитывается пропорционально МРОТ.

При болезни или травме самого работника первые три дня оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня средства перечисляет фонд. Если же больничный оформлен по уходу за ребенком или другим больным родственником, ведомство берет на себя оплату с первого дня.

Право на выплаты есть не только у штатных сотрудников, но и у индивидуальных предпринимателей, а также у тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера. Для этого им необходимо добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплатить взносы – например, перечисление средств в 2026 году даст право на оплату больничных в 2027-м.

Деньги поступают омичам в течение 10 рабочих дней после того, как работодатель передаст в ведомство все нужные данные. Отслеживать статус электронного листка нетрудоспособности можно в личном кабинете на портале госуслуг.