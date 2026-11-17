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Исправительная колония № 7, находящаяся в Советском округе Омска, вновь объявила аукцион на реконструкцию банно-прачечного комбината. Начальная цена контракта осталась прежней и составляет 113,9 млн рублей.

Согласно условиям закупки, победителю торгов предстоит полностью снести старое здание на улице Доковской, а на его месте с нуля возвести новое. Завершить все строительные работы подрядчик должен будет до 1 ноября 2028 года.

Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 23 ноября, а итоги аукциона комиссия подведет 25 ноября.

Для руководства учреждения это уже четвертая попытка определить застройщика. Все три предыдущих аукциона были признаны несостоявшимися, так как на участие в них не заявилась ни одна компания.