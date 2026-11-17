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Ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла на семь лет с начала века и достигла отметки в 72,4 года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев.

По данным организации, за последние два десятилетия в стране существенно сократилась преждевременная смертность среди людей трудоспособного и предпенсионного возраста. Речь идет о снижении рисков летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета и хронических болезней органов дыхания.

– Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65,2 года в 2000 году до 72,4 в 2023 году. Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний – с 38 % в 2002 году примерно до 22 % в 2021 году, – заявил Батыр Бердыклычев.

Эксперт подчеркнул, что ключевую роль в этой динамике играет системная профилактика, включая регулярную диспансеризацию. В качестве успешного примера он выделил национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который помогает жителям выявлять опасные патологии на ранних стадиях.