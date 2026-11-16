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В библиотеках, многофункциональных центрах и учреждениях долголетия планируют организовать специальные обучающие программы для защиты старшего поколения от финансовых мошенников. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров.

– Обучающие программы по защите от мошенников для пенсионеров могут быть как в очном формате на площадках МФЦ, центров долголетия, библиотеках, учреждениях соцзащиты, так и в формате ВКС (видео-конференц-связь). Если говорить об очном формате, то наиболее приемлемым считаю формат библиотечных пространств, при этом речь идет не только о Москве, но и других субъектах РФ, – рассказал Машаров в беседе с РИА Новости.

Как пояснил эксперт, такие занятия на базе библиотек позволят охватить жителей сельской местности, которым трудно добираться до крупных населенных пунктов. Кроме того, в таких учреждениях уже функционируют центры правовой информации. Финансирование инициативы предлагается осуществлять за счет партнерства государства, банковских структур, IT-сектора и операторов связи, а содержание программ необходимо строго адаптировать под возраст аудитории.

Также Евгений Машаров добавил, что полезные навыки безопасного поведения стоит внедрять в сюжеты художественных фильмов, сериалов и рекламных роликов. По его мнению, излишне яркая реклама полной защищенности от телефонных аферистов создает у граждан ложное чувство безопасности и ведет к негативным последствиям.