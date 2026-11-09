Пенсии россиян совершили скачок почти на десять тысяч рублей

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За последние пять лет средний размер пенсий работающих и неработающих россиян увеличился почти на 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, опубликованные в базе государственной статистики, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 1 октября средняя выплата пенсионерам составила 25 480 рублей. Для сравнения, в аналогичный период 2021 года показатель находился на уровне 15 850 рублей – за пятилетний отрезок выплата выросла на 9630 рублей.

В ведомстве напомнили, что право на получение страховой пенсии по старости граждане получают при достижении установленного возраста. Дополнительными обязательными условиями для ее назначения остаются наличие минимального трудового стажа и необходимого количества пенсионных баллов.